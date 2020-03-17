شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. محافظة المنيا: إغلاق 178 مركزًا تعليميًا بالمحافظة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إغلاق 178 مركزًا تعليميًا بأرجاء المحافظة، ضمن التدابير الطارئة للحفاظ على صحة المواطنين والطلاب، ومجابهة الأمراض التنفسية.

وأوضح محافظ المنيا إن مديرية الأمن، واصلت تنفيذ الحملات الأمنية الموسعة على مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، وجرى إغلاق 62 مركزًا للدروس الخصوصية، منها 42 مركزا تعليميًا و20 دار حضانة، ليصل بذلك إجمالي ما تم إغلاقه 178 مركزا تعليميًا، وذلك منعًا لتجمعات الطلاب وحرصًا على سلامتهم.

وذكر المحافظ أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية، من خلال مديرية التربية والتعليم وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وسيجري تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة، حتى اشعار آخر.