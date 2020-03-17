شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح بانتخابات المحامين: موظف النقابة بالإسكندرية تسلّم أوراق الفرز واختفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الفوضى والغضب بين المحامين المتواجدين بمقر نقابة المحامين، بسبب تأخر إعلان النتيجة لتأخر وصول بعض الأوراق من شرق وغرب الإسكندرية، وطالبوا اللجنة بإعلان النتيجة وعدم السماح بالتلاعب بها.

واكد إبراهيم سعودي، متحدث الجبهة، أن أعضاء اللجنة القضائية أخبروه بأن مرشح الجبهة رجائي عطية، هو الفائز بمنصب النقيب، ونطالب اللجنة بعدم السماح بالتلاعب في النتيجة.

وردد المحامون هتافات «اسكندرية قالت عطية»، و«يا رئيس الجمهورية النقيب رجائي عطية»، و«يا محامي يا محامي انت الحصن وانت الحامي»، والمحامين قالوها قوية معركتنا نقابية.

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وقال صلاح سليمان، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين عن جبهة الإصلاح النقابي، أن ما تأخر النتيجة سببه قيام موظف النقابة بالإسكندرية، والمسئول عن نقل الأوراق بالاحتفاظ بها لمدة ٣ أيام.

وأضاف صلاح سليمان، في كلمة له أمام مبنى النقابة العامة إن اللجنة لديها النتائج كاملة، كما أن مندوبين قائمة الجبهة صوروا محاضر الفرز فور اعتمادها، ولن يسمح أحد بالتلاعب بأصوات المحامين.

وقال ربيع الملواني، منسق الجبهة: «لن نصمت على هذه الأحداث وهذا التأخير المتعمد، وسنتخذ خطوات تصعيدية اذا لم يتم إعلان موعد النتيجة النهائية الرسمية، أو إعلانها خلال ساعة، وأطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لإعلان النتيجة».

وتجري الانتخابات على مقاعد النقابة العامة والنقيب في 467 لجنة، موزعة على ٣٨ لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتنافس في الانتخابات 194 مرشحًا على جميع مقاعد النقابة العامة، بينهم 18 مرشحا على مقعد النقيب.