شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الإنتاج الإعلامي تتخذ أقصى الإجراءات الوقائية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مدينة الإنتاج الإعلامي، اعتبارًا من الإثنين، تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك من خلال وضع عدد 10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد على مداخل المدينة للكشف على المترددين يومياً من العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية العاملة والزائرين للتأكد من سلامتهم، وذلك تحت الإشراف الطبى الكامل للمركز الطبى بالمدينة..

كانت الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالمدينة قد وضعت خطة عمل موسعة لمواجهة فيروس كورونا منذ اليوم الأول من الإعلان عن وجود حالات من الإصابة بالفيروس وانتشاره في البلاد الاخرى وتتمثل في نشر الأدوات والمواد الصحية المستخدمة في التعقيم والتطهير على كافة بوابات المدينة وفى جميع أرجائها ليتم الإستعانة بها في إجراءات الوقاية والتعقيم مع التشديد على تطبيق أقصى الإجراءات المتبعة في النظافة العامة .

كما قامت المدينة بوضع خطة للإستعانة والتنسيق مع إدارة الحرب البيولوجية بالقوات المسلحة لتعقيم كافة الإستديوهات والمقرات والمكاتب الإدارية ومناطق التصوير المفتوحة يتم تفعيلها خلال الساعات القليلة القادمة لتطهيرها تماماً وذلك حفاظاً على صحة كافة العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية والتأكد من سير العمل بها بطريقة طبيعية وآمنة .