شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يوضّح تفاصيل خفض أسعار الطاقة لدعم الصناعة بعد أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة، اليوم الثلاثاء، لدعم قطاع الصناعة وخاصة تخفيض أسعار الطاقة جاءت بسبب تداعيات كورونا العالمية على الاقتصاد.

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وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «السعر الجديد للطاقة يمثل 50% من الأسعار التي كانت مطبقة في سبتمبر 2019».

وحول دعم المصدرين قال «سعد»: «ستتم إتاحة مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وإبريل كجزء من برنامج رد الأعباء فضلا عن دفعة نقدية سيتم صرفها خلال يونيو»، مشيرا إلى أن قرار تأجيل سداد الضريبة العقارية للمنشآت السياحية يفيد قطاع السياحة بشكل عام.

وتابع: «الحمد لله معدلات انتشار كورونا في مصر حتى الآن ليست مخيفة والأهم الالتزام بالإجراءات الوقائية».