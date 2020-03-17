شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يوضّح تفاصيل خفض أسعار الطاقة لدعم الصناعة بعد أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة، اليوم الثلاثاء، لدعم قطاع الصناعة وخاصة تخفيض أسعار الطاقة جاءت بسبب تداعيات كورونا العالمية على الاقتصاد.
وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «السعر الجديد للطاقة يمثل 50% من الأسعار التي كانت مطبقة في سبتمبر 2019».
وحول دعم المصدرين قال «سعد»: «ستتم إتاحة مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وإبريل كجزء من برنامج رد الأعباء فضلا عن دفعة نقدية سيتم صرفها خلال يونيو»، مشيرا إلى أن قرار تأجيل سداد الضريبة العقارية للمنشآت السياحية يفيد قطاع السياحة بشكل عام.
وتابع: «الحمد لله معدلات انتشار كورونا في مصر حتى الآن ليست مخيفة والأهم الالتزام بالإجراءات الوقائية».
كانت هذه تفاصيل خبر «الوزراء» يوضّح تفاصيل خفض أسعار الطاقة لدعم الصناعة بعد أزمة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.