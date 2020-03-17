شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: كورونا لم يتحور حتى الآن.. والتجربة الصينية فريدة عبر التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن توصيات المنظمة حول كورونا ما زالت كما هي، موضحًا: «ما زلنا نتعامل مع نفس الفيروس ولم يحدث تحور أو تغيير جينى فيه حتى الآن، وكل الدول مطالبة بشكل قوى التأكد من اكتشاف الحالات بشكل سريع وإجراء الفحص المخبرى بدقة، وكسر حركة الانتقال المجتمعى ومتابعة المخالطين لأنهم الأكثر عرضة للإصابة».

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وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»، أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا بلغ 167 ألف حالة، بينها 81077 حالة كانت في الصين، و86 ألف حالة خارجها، تفاقمت في عدد من الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وإسبانيا، بجانب إيران.

وأكد على ضرورة الوعى الشعبى وأهميته، قائلًا :«نتابع شائعات التواصل الاجتماعى ونصدر تصحيحًا وردودًا على المعلومات المغلوطة».

وفى هذا الصدد، أشاد بالتجربة الصينية في مواجهة والحد من خطر فيروس كورونا، قائلًا إن تجربة الصين فريدة في التاريخ الصحى بأكمله، حيث أجرت حجرا صحيا لملايين البشر، وطبقته بشكل قوى جدًا وصارم، ومنعت الانتقالات، والعزل كان يتم بشكل إجبارى، مع تطبيق القانون ومساعدة الشعب الصينى، بما ساهم في النجاح، ولذا فإنه لابد من جهود حكومية مع جهود شعبية.