شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. الرئيس التونسي يعلن فرض حظر التجوال في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، حظر التجوال اعتباراً من الـ 6 مساء حتى 6 صباحاً في كل أنحاء تونس، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

ودعا قيس سعيد إلى عدم التنقل إلا للضرورة القصوى للحد من انتشار فيروس كورونا، وأن الجيش والشرطة سيتولان التأمين.