شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. الرئيس التونسي يعلن فرض حظر التجوال في البلاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، حظر التجوال اعتباراً من الـ 6 مساء حتى 6 صباحاً في كل أنحاء تونس، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.
ودعا قيس سعيد إلى عدم التنقل إلا للضرورة القصوى للحد من انتشار فيروس كورونا، وأن الجيش والشرطة سيتولان التأمين.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. الرئيس التونسي يعلن فرض حظر التجوال في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.