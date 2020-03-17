شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: 14 مصابًا بفيروس كورونا بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم سحب 450 عينة من المشتبه باصاباتهم بفيروس كورونا وتبين إصابة 14 حالة بينهم بفيروس كورونا، وتم وضعهم في الحجر الصحي والباقي سلبية.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتى»، تقديم الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه تم عزل 8 حالات إيجابية كانت مخالطة لحالة واحدة عائدة من إحدى الدول العربية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات في المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس.