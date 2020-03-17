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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، معرض الفنانة آلاء محمد إبراهيم، المعيدة بقسم الجرافيك بعنوان "حكايات"، بقاعة العرض الملحقة بمتحف الكلية، بحضور الدكتور عمرو سامى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد نوار، الأستاذ بقسم الجرافيك بالكلية، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية، ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 21 مارس الحالى. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الثلاثاء.



افتتاح معرض حكايات للفنانة آلاء محمد إبراهيم بفنون جميلة الزمالك

وجاء فى البيان الصحفى أن معرض الفنانة آلاء محمد إبراهيم، المعيدة بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، يعبر عن رسالة الماجستير التى قامت بإعدادها بعنوان "المعالجات الجرافيكية للرؤية الأدبية لدى جونتر جراس"، وهى مقتطفات من روايات أحد أهم الأدباء الألمان فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذى حاز على جائزة نوبل للآداب سنة 1999، واللوحات تعبر عن أشعاره وقصصه، من وجهة نظر الفنانة، وتعبر عن تجارب خاصة بها، ويتكون المعرض من إحدى عشر عملًا فنياً. جدير بالذكر أن الفنانة آلاء محمد إبراهيم شاركت فى مسابقة "الشارقة" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وحصلت على المركز الأول فى مجال الرسم عام 2014.

ويتم تنظيم معرض الفنانة آلاء محمد إبراهيم، المعيدة بقسم الجرافيك بكلية الفنون جميلة بالزمالك، فى إطار دورها فى نشر الوعى الفنى والعلمى، وفى إطار اهتمام الكلية بإقامة المعارض لتنمية قدرات ومهارات الطلبة والباحثين، فى فنون الرسم والجرافيك والنحت، واكتشاف المواهب، والتوجيه السليم لها، من خلال متابعة الأساتذة المتخصصين.



افتتاح معرض حكايات للفنانة آلاء محمد إبراهيم بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض حكايات للفنانة آلاء محمد إبراهيم

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جانب من الحضور بمعرض حكايات للفنانة آلاء محمد إبراهيم بفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض حكايات للفنانة آلاء محمد إبراهيم بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض حكايات للفنانة آلاء محمد إبراهيم



جانب من الحضور بمعرض حكايات للفنانة آلاء محمد إبراهيم بفنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض حكايات للفنانة آلاء محمد إبراهيم