شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لا حرج على من يصلى ببيته ولا مصافحة أو وضوء بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف على جواز الأخذ بالرخصة فى الظروف الراهنة في عدم حضور الجمع أو الجماعات بالمساجد.
ورات الاوقاف، أولوية الرخصة للمرضى وكبار السن، ومن أراد الحرص على الجماعة من هؤلاء فلا حرج أن يصلي جماعة بأهله فى منزله.
وقالت الأوقاف، مساجدنا ما زالت مفتوحة أمام ضيوف الرحمن، ونسأل الله (عز وجل) أن يجعلها مفتوحة أبدًا لذكره سبحانه وتعالى.
واستكملت الأوقاف: يستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد أن يصطحب مصلاه الخاص ما أمكن، وأن يتوضأ في بيته قبل الذهاب إلى المسجد، وأن يلتزم عدم المصافحة والاكتفاء بإلقاء السلام.
وأوضحت الأوقاف، أن هذا الرأى جاء بناء على ما صدر من بيانات متتابعة لعدد من الهيئات العلمية والفقهية وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من جواز الأخذ بالرخصة في الظروف الراهنة في عدم حضور الجمع أو الجماعات بالمساجد.
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن ترويج أى شائعات بشأن كورونا خيانة للدين والوطن، مؤكدًا أننا فى الوقت الذى نأخذ فيه بأقصى الأسباب ينبغى أن نحسن أمر التوكل على الله (عز وجل) مؤمنين مع الأخذ بأقصى الأسباب أن ما أصاب كل واحد منا لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفى أجلها ورزقها.
وقال وزير الأوقاف، فى بيان صحفى، ينبغي أولاً توخي الحيطة والحذر والأخذ بأقصى الأسباب مع طمأنينة النفس وثقتها في الله (عز وجل) والبعد عن كل أسباب الهلع والفزع، فشتان بين الاحتياط والأخذ بالأسباب وبين الرعب القاتل لصاحبه من غير قتل، ثم الحذرَ الحذرَ من الشائعات والأكاذيب والافتراءات والبهتان الذى يعد خيانة للدين والوطن، ثم الحذرَ الحذرَ من الانسياق خلف هذه الأكاذيب والشائعات التى تروجها جماعات موتورة وصفحات ومواقع مشبوهة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: لا حرج على من يصلى ببيته ولا مصافحة أو وضوء بالمساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.