شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تجيب عن أهم 9 أسئلة عن فيروس كورونا من الناحية الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء، أهم 9 أسئلة عن فيروس كورونا من الناحية الشرعية وهى: 1- كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟ 2- هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟ 3- ما هي أدعية التحصين من فيروس كورونا؟ 4- ما حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا؟ Advertisements 5- هل يجوز شرعًا منع العمرة بسبب انتشار فيروس كورونا؟ 6- ما حكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؟ 7- ما حكم احتكار ورفع أسعار السلع الضرورية لمواجهة فيروس كورونا؟ 8- ما الواجب على المسلم فعله للتصدي لوباء فيروس كورونا؟

9- ما حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد وغلق المساجد وقت انتشار فيروس كورونا؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء تجيب عن أهم 9 أسئلة عن فيروس كورونا من الناحية الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.