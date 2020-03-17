شكرا لقرائتكم خبر عن قناتا مصر التعليمية تعلن خريطة عرض برامجها للمواد الدارسية للتعليم العام والفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت قناتا مصر التعليمية بقطاع قنوات النيل المتخصصة خريطة عرض برامجية للمواد الدارسية للتعليم العام بجميع مراحله والتعليم الفني، وكشفت عن جداول توقيتات البث للقناتين على بث القمر الصناعى نايل سات على الترددات التالية 12380 أفقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات بالإضافة إلى تردد القناة التعليمية الحالى 11747 رأسي وتعرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية أولى، ثانية، ثالثة عربى ولغات وتعليم فنيى.

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد وجه القطاعات المعنية باتخاذ كافة إجراءاتها واستعداداتها لتقديم الخدمات التعليمية بمحتوى تعليمي متميز لتفعيل دور القنوات التعليمية في تلك الفترة، وتكثيف برامجها التعليمية لكافة المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والاعدادي والثانوي والتعليم الأزهري والفني دعماً لأبنائنا الطلاب وذلك في إطار دورها الوطني ومساندة للدولة المصرية في إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا.

وأضاف حسين زين، أنه سوف البرامج نخبة من المعلمين المتميزين وتقديم شرح واف للمواد الدراسية لتكون بمثابة المدرسة على الهواء مباشرة، وسوف تبدأ القنوات والاذاعات التعليمية المتخصصة والقنوات الإقليمية من الغد في تقديم خدماتها التعليمية عبر برامجها المختلفة.

وتتمنى الوطنية للإعلام التوفيق للطلاب، داعيه الله أن يحفظ مصر و شعبها من كل سوء.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس وحضانات الأطفال أيا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وحتى السبت 28 مارس الجارى، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.











