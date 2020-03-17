شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة والحصيلة ترتفع إلى 33 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، فى بيان لها منذ قليل، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19 " لـ 8 مواطنين ووافد، 7 منها مرتبط بالسفر إلى الخارج، وحالتين قيد التقصى الوبائي.

وقالت وزارة الصحة العمانية إن إحدى الحالات تخضع للعلاج فى المستشفى وبحالة صحية مستقرة، بينما تخضع بقية الحالات للعزل المنزلي.

وبذلك يصبح العدد الكلى للحالات المسجلة فى السلطنة 33 حالة، 29 حالة منهم مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وجارى التقصى الوبائى عن 4 حالات.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحى حسب الارشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة والمدأومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.