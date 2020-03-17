شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر: منع التجمعات والمسيرات وإغلاق المساجد مع الإبقاء على الآذان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية مع استثناء نقل البضائع حتى إشعار آخر، كما تم منع كل التجمعات والمسيرات وإغلاق المساجد وأماكن العبادة مع الإبقاء على الآذان، لإحتواء فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد وجه وزيرى الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والنقل، لإحصاء الجزائريين العالقين فى مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم تمهيدا لإعادتهم الى البلاد، بعد وقف الرحلات الجوية خوفا من انتشار فيروس كورونا.

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وقال بيان للرئاسة الجزائرية إنه "أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، تعليمات إلى وزيرى الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والنقل، لإحصاء عدد الجزائريين العالقين فى مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم، تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن فور الانتهاء من عملية الإحصاء الجارية منذ مساء أمس".

وكانت الجزائر والمغرب اتفقتا - يوم الخميس الماضى - على وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا كإجراء" احترازى" لمنع تفشى وباء فيروس كورونا.