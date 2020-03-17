شكرا لقرائتكم خبر عن نيوجيرسى الأمريكية: وفاة 3 حالات بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات لـ267 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية، عن وفاة 3 حالات بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات إلى 267، وذلك حسبما أفادت فضائية سكاى نيوزعربية في خبر عاجل منذ قليل.

وأفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، إصابة 47 من موظفي البنتاجون بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت عن وضع وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، ونائبه فى الحجر الصحى بسبب فيروس كورونا، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الدولية "رويترز"

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وبدأ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر فصل نفسه وموظفيه عن فريق نائبه كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تأثر عمليات وزارة الدفاع (البنتاجون) بانتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في إفادة صحفية "نحاول وضع فقاعة حولهما"، مضيفا أنه يجرى الحد من عدد زوار إسبر كما يتم فحصهم.

وأضاف هوفمان أن الفحوص أظهرت إصابة 18 من أفراد الجيش حتى الآن بالفيروس، ارتفاعا من عشرة يوم السبت و4 فقط قبل أسبوع.

وأقر هوفمان ومسؤول آخر بقدرة الجيش الأمريكي على نصب خيام لتصبح مستشفيات مؤقتة لمساعدة السلطات المدنية على مواجهة تدفق محتمل لمرضى فيروس كورونا، لكنهما أشارا إلى أنه لم يرد طلب كهذا حتى الآن.