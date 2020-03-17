شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء حسين عبد الرازق أحد أبطال الصاعقة فى حرب أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مساء اليوم، اللواء حسين عبد الرازق، الخبير العسكرى والاستراتيجى، و أحد أهم أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وكان له العديد من البطولات الخاصة فى حرب العاشر من رمضان 1973، كما تميز الراحل بتحليله العميق والمبسط للمواطنين فى العديد من الحوارات واللقاءات الصحفية والإعلامية، وهو الأمر الذى جعله من الضيوف المحببة للشعب المصرى فى كافة المناسبات الوطنية.

تخرج اللواء حسين عبد الرازق في الكلية الحربية عام 1966، والتحق بوحدات الصاعقة وخاض جميع معارك مصر فى حرب يونيو 67 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 73، وكان من أوائل من وطئت قدماه الضفة الشرقية لقناة السويس فى حرب أكتوبر 73 قائداً لإحدى وحدات الصاعقة التى شاركت فى عملية تحرير القنطرة شرق.

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تولى العديد من مناصب القيادة فى وحدات الصاعقة والمشاة ومناصب القيادة العامة حتى تقاعده فى عام 1997، وحصل على العديد من الدورات الداخلية أبرزها دورة أركان الحرب وزمالة كلية الحرب العليا ودورة كبار القادة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، فضلاً عن العديد من الدورات الخارجية بالولايات المتحدة وألمانيا ودورة كلية الدفاع الملكية بإنجلترا، وهى أعلى دورة فى العلوم الاستراتيجية بالعالم، كما تحصل على دورات خاصة فى تنظيم وإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

حصل على نوط الشجاعة فى عمليات الاستنزاف ونوط الواجب ونوط التدريب ونوط الجمهورية العسكرى فى حرب أكتوبر 73 ووسام الجمهورية للخدمة الممتازة فى رتبة اللواء ونوط التميز للخدمة فى الأمم المتحدة.

عن يوم 6 أكتوبر، يقول اللواء الراحل أنه كان لدي أبطال الصاعقة يقين أنهم سيحاربون فى مساء اليوم، ولكن موعد ساعة الصفر كان بالنسبة لهم مفاجأة؛ لأنهم لم يكن يتوقعوا أن نحارب فى عز الظهر، وعندما شاهدوا الطائرات المصرية تحلق فوق رؤوسهم، كأن الدماء تعود لعروقهم من جديد، قائلا:" رميت القارب فى القناة، ولم يكن فى المنطقة سوى وحدتى، وقررت العبور وكنت أول من عبر القنال".