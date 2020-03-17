شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يلغي نظام البصمة ويوفر أجهزة قياس درجة حرارة للموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذ المجلس القومي للمرأة، مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس، تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19.

Advertisements

اجراءات احترازية للمجلس القومى للمرأة للحد من انتشار فيروس كورونا

اجراءات احترازية للمجلس القومى للمرأة للحد من انتشار فيروس كورونا

وبحسب بيان، الثلاثاء، أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، حرص المجلس على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس حفاظاً على سلامة الموظفات والموظفين والذى يسهم بدوره في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، موضحة أن المجلس قام بإلغاء نظام الحضور والانصراف بنظام البصمة الإلكترونية، كما قام المجلس بتخفيض عدد العاملين به، ومنح الموظفة الحامل والتي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة عام إجازة استثنائية طوال فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

اجراءات احترازية للمجلس القومى للمرأة للحد من انتشار فيروس كورونا

اجراءات احترازية للمجلس القومى للمرأة للحد من انتشار فيروس كورونا

كما أضافت رئيس المجلس أنه تم توفير أجهزة قياس درجة حرارة الموظفين، وتوفير العناية الطبية لمن يحتاج ذلك، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، حيث تم توفير مطهرات بجميع مكاتب المجلس بالإضافة إلى الكمامات والقفازات للمتعاملين مع الجمهور، ولوحات ارشادية للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.

اجراءات احترازية للمجلس القومى للمرأة للحد من انتشار فيروس كورونا

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن تكاتف جميع افراد المجتمع والمؤسسات والهيئات بالدولة ضرورة حتمية للخروج بسلام من هذه المحنه الصعبة.