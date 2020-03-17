- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يلغي نظام البصمة ويوفر أجهزة قياس درجة حرارة للموظفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اتخذ المجلس القومي للمرأة، مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس، تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19.
وبحسب بيان، الثلاثاء، أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، حرص المجلس على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس حفاظاً على سلامة الموظفات والموظفين والذى يسهم بدوره في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، موضحة أن المجلس قام بإلغاء نظام الحضور والانصراف بنظام البصمة الإلكترونية، كما قام المجلس بتخفيض عدد العاملين به، ومنح الموظفة الحامل والتي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة عام إجازة استثنائية طوال فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.
كما أضافت رئيس المجلس أنه تم توفير أجهزة قياس درجة حرارة الموظفين، وتوفير العناية الطبية لمن يحتاج ذلك، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، حيث تم توفير مطهرات بجميع مكاتب المجلس بالإضافة إلى الكمامات والقفازات للمتعاملين مع الجمهور، ولوحات ارشادية للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن تكاتف جميع افراد المجتمع والمؤسسات والهيئات بالدولة ضرورة حتمية للخروج بسلام من هذه المحنه الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر «قومي المرأة» يلغي نظام البصمة ويوفر أجهزة قياس درجة حرارة للموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.