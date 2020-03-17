شكرا لقرائتكم خبر عن «أي حد مصري مزنوق يبعتلي».. احنا_في_ضهرك لمساعدة العالقين بعد قرار وقف الطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج باسم «إحنا في ضهرك»، وذلك لمساعدة أي مصري عالق في أي دولة حول العالم بسبب وقف حركة الطيران إلى دول مختلفة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وقدم المئات من خلال عدد من الجروبات المختصة بالسفر عبر «فيسبوك» مساعداتهم مع الهاشتاج من دول مختلفة لاقتراح حلول للمساعدات المادية أو طرق أخرى للانتقال من دولة لدولة والطيران من خلالها والعودة لمصر سواء كان السبب في وجودهم في الخارج السياحة أو زيارات للدول لأسباب مختلفة.

يذكر أن بسبب انتشار فيروس كورونا علقت عدد من الدول رحلاتها بشكل مؤقت كتدابير احترازية لانتشار الفيروس، منها مصر.