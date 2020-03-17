شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 5 محطات صرف صحي جديدة في كوم حمادة وشبراخيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم إسناد تصميم وتنفيذ عدد 5 محطات صرف صحي بمركزي كوم حمادة وشبراخيت بتكلفة نحو 152 مليون جنيه، يجرى حاليًا استلام المواقع والبدء في أعمال التصميمات والأعمال الإنشائية.

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وأوضح المهندس سامي عبدالستار، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن تلك المشروعات عبارة عن 4 مشروعات صرف صحى بقرى مغنين والداخلي وكفر غرين وكوم شريك بمركز كوم حمادة، بالإضافة إلى محطة صرف قرية منشأة حنا بمركز شبراخيت وكل منها يتكون من شبكات انحدار وخط طرد ومحطة رفع.

وذكر «عبدالستار» أن ذلك يأتى في خطة الدولة للارتقاء بخدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتلبية احتياجات المواطنين لتحسين مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في القرى.

وأكد «آمنة» على ضرورة متابعة المشروعات المسندة والعمل على الإلتزام بالجدول الزمنى، والانتهاء منها في الموعد المحدد، والمتابعة المستمرة للعمل على تذليل أي معوقات يمكن أن تعترض التنفيذ.