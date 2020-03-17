شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي بشأن سد النهضة لرئيس بوروندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، الرئيس البوروندي بيير نيكرونزيزا، في مُستهل جولته الأفريقية التي بدأها بزيارة للعاصمة البوروندية بوجمبورا. وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلّم الرئيس «نيكرونزيزا» رسالة من أخيه الرئيس السيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف المصري في هذا الصدد.

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