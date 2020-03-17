شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة شخصين بسبب كورونا.. محافظ الدقهلية يقرر إجراء متابعة صحية للقادمين من بلقاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة الدقهلية 9 إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا ومكافحة العدوى بين المواطنين تضمنت غلق الكافيهات ومراكز الدروس الخصوصية والأسواق ومتابعة الوافدين للمحافظة من الداخل والخارج، خاصة من مركز بلقاس، الذي شهد حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا لرجل وامرأة.

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وأصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، القرار رقم 184 لسنة 2020 والذى جاء فيه «انعقاد غرفة عمليات دائمة بمحافظة الدقهلية تضم مندوبا مسؤولا من الصحة والطب الوقائى والطب البيطرى والكهرباء والمياه، مع تشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بعضوية رؤساء الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق ومراكز الشرطة والشؤون الاجتماعية، والتنسيق فيما بينهم تكون مهمتها، غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية والتدريب وأي تجمعات وغلق جميع أسواق الماشية على مستوى المحافظة وكذلك جميع الأسواق الأسبوعية على مستوى المراكز والقرى وتشديد الرقابة على مراكز بيع المنظفات والمطهرات وجميع الصيدليات وجميع أسواق السلع الغذائية ومتابعة غلق الكافيهات ومصادرة الشيش».

وأضاف القرار على أن من مهام اللجان «متابعة الوافدين إلى المحافظة من الخارج والداخل وعمل تقرير متابعة للحالة الصحية لكل وافد وعلى الخصوص الوافدين من مركز بلقاس واتخاذ الإجراءات الاحترازية نحو المسافرين على الطرق وعلى وجه الخصوص القادمين من مركز بلقاس وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية نحو جميع السيارات الداخلة والخارجة على مداخل ومخارج المحافظة الستة مع التنسيق مع المحافظات المجاورة لعدم نقل الحيوانات البرية (الماشية) بين المحافظة والمحافظات المجاورة».

وشدد القرار على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار من تاريخ صدوره اليوم.