شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مخزن مستلزمات طبية غير مرخص بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، حملات ميدانية، الثلاثاء، للتفتيش على شركات المستلزمات الطبية والمطهرات والموردين والتفتيش على البيانات المدونة على العبوات وتواريخ الصلاحية والفواتير والمستندات الدالة على مشروعية الحيازة للاصناف الموجودة وكذلك التراخيص اللازمة.

وأوضح أن الحملة قامت بتحريز كميات من الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات كما تم ضبط مخزن كبير يتبع احد الشركات الكبرى للمستلزمات الطبية بمنطقة سموحة غير مرخص وبه كميات كبيرة من المستلزمات الطبية وجرى تحريز 47 صنفًا بإجمالي 66382 وحدة مختلفة من الاصناف الطبية والمطهرات وتم اتخاذ اللازم وتشميع المخزن وتحريز الكميات المذكورة.

ولفت إلى Hنه تم التفتيش والمرور على الصيدليات والتفتيش على الفواتير والبيانات المدونة على الأصناف وتواريخ الصلاحية وتم ضبط صيدلية لعرضها ميثانول بدلا من الايثانول كمطهر مما يعتبر غش تجارى وتدليس وتم اتخاذ اللازم قانونيا وغلق الصيدلية وتحرير محضر لعدم وجود طبيب صيدلى بها.