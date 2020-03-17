شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل توضح حقيقة إصابة أحد موظفي محكمة الأسرة بالعجوزة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت وزارة العدل، في بيان، مساء الثلاثاء، إنه «ايماءً لما تم تداوله من أخبار عن الاشتباه في إصابة أحد موظفي محكمة الأسرة بالعجوزة بفيروس كورونا، نوضح أن الفحص الطبي كشف عن إصابته بالتهاب في الحلق وتم منحه إجازة للعلاج في المنزل».

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