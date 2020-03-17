شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: مصر لديها مخزون من السلع الأساسية يكفي 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، امتلاك مصر كميات من كافة السلع الغذائية تكفي لمدة 9 شهور.

وتابع «حسام الدين»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، «لدينا مخزون من السكر يكفي 7 أشهر، فضلا عن مخزون من الزيت يكفي لأكثر من 6 شهور، واللحم الحي لمدة عامين».

وأشار إلى أن الزحام على السلع كان في بعض السلاسل التجارية بمناطق معينة كالتجمع ومصر الجديدة، مؤكدا أن السلع متوفرة في السلاسل التجارية دون أزمات.