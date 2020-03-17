شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: مصر لديها مخزون من السلع الأساسية يكفي 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، امتلاك مصر كميات من كافة السلع الغذائية تكفي لمدة 9 شهور.
وتابع «حسام الدين»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، «لدينا مخزون من السكر يكفي 7 أشهر، فضلا عن مخزون من الزيت يكفي لأكثر من 6 شهور، واللحم الحي لمدة عامين».
وأشار إلى أن الزحام على السلع كان في بعض السلاسل التجارية بمناطق معينة كالتجمع ومصر الجديدة، مؤكدا أن السلع متوفرة في السلاسل التجارية دون أزمات.
كانت هذه تفاصيل خبر «التموين»: مصر لديها مخزون من السلع الأساسية يكفي 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.