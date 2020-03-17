شكرا لقرائتكم خبر عن بينها مصريان.. تسجيل 38 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها لدى مواطنين قادمين من دول بينها إسبانيا وألمانيا والعراق وإيطاليا.

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وأضافت أن بين المصابين رجلا وامرأة مصريين قادمين من مصر، وتركية قادمة من تركيا.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.