شكرا لقرائتكم خبر عن بينها مصريان.. تسجيل 38 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها لدى مواطنين قادمين من دول بينها إسبانيا وألمانيا والعراق وإيطاليا.
وأضافت أن بين المصابين رجلا وامرأة مصريين قادمين من مصر، وتركية قادمة من تركيا.
وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها مصريان.. تسجيل 38 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.