شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة إلى مواطنيها في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت سفرة المملكة العربية السعودية بالقاهرة مواطنيها المتواجدين في مصر باتباع جميع التدابير الوقائية التي تقيهم خطر العدوى بالفيروس، والابتعاد عن أماكن التجمعات المزدحمة، والمجمعات التجارية، والالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية والإرشادات الصادرة عن جمهورية مصر العربية لمكافحة انتشار فيروس كورونا والوقاية منه، والحرص على البقاء في مقر الإقامة، وتجنب مخالطة الآخرين قدر الإمكان مع اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية.

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وطالبت السفارة مواطنيها بالحرص على تسجيل بياناتهم لدى قسم شؤون السعوديين عبر الاتصال الهاتفي، أو تطبيق (الواتس اب الطارئ لوباء كورونا) على أن تشمل المعلومات التالية: (الاسم – رقم الجواز – مقر الإقامة – رقم للتواصل – البريد الإلكتروني) وذلك لغرض التواصل معهم لاحقاً وإحاطتهم بأي مستجدات خاصة بموضوع تعليق الرحلات أو أي إرشادات أخرى، وفي هذا الصدد تشكر السفارة المواطنين السعوديين الكرام الذين تواصلوا معها مؤخراً وسجلوا بياناتهم.

وأوضحت السفارة أنها قامت بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية لتحديد الإجراءات والترتيبات للتعامل مع أي حالات مشتبه فيها لمواطنين سعوديين (لا قدر الله) سواء داخل بالقاهرة أو في جميع المحافظات، لذا تأمل السفارة من المواطنين السعوديين الكرام الإسراع بالتواصل معها بشكل مباشر في حال استشعار أي اشتباه بالمرض، وذلك لتمكين السفارة من مساعدتهم وترتيب اجراءاتهم بشكل فوري وعاجل.

‫أرقام الطوارئ:‬

‫00201101631730‬ – ‫00201145331197‬ – ‫00201101631737‬ – ‫00201101631734‬

‫كما يمكن التواصل من خلال تطبيق واتس آب‬ على الرقم التالي:‬ ‫00201112200776‬