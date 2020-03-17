شكرا لقرائتكم خبر عن إجازات للمخالطين.. بنك في مصر يعلن إصابة أحد موظفيه بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد بنك «التجارى وفا بنك إيجيبت» أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية بشكل استباقي قبل ظهور أي حالات به، حيث تجتمع اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة الأزمات بالبنك على الأقل مرة واحدة كل يوم، اعتباراً من، الخميس 5 مارس الماضي، للوقوف على آخر المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات لتجنب حدوث أي عدوى داخل أماكن العمل، وذلك بعد إصابة أحد الموظفين بالمقر الرئيسي للبنك بفيروس كورونا، وأن حالته مستقرة ويخضع حاليا للعلاج من قبل وزارة الصحة.

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وأضاف البنك، في بيان له، مساء الثلاثاء، أنه إعمالاً بمبدأ الشفافية وانطلاقاً من مسؤوليته تجاه الموظفين والعملاء، فقد قام البنك على الفور بإبلاغ جميع الموظفين فور التأكد من ثبوت حالة الإصابة إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والموصى بها من قبل وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية والبنك المركزي مع تطهير وتعقيم المبنى بالكامل وحصر جميع الموظفين الذين تعاملوا أو اختلطوا بالمصاب ومنحهم إجازات فورية اعتباراً من اليوم للقيام بإجراءات الحجر المنزلى المتعارف عليها. قام البنك أيضاً بإخطار جميع العملاء الذين اختلط بهم الزميل المصاب لكي يتخذوا نفس الاحتياطات وقد أبدوا امتنانهم لحرفية البنك وعلاقاته المتميزة بعملائه.

وأكد «التجاري وفا بنك إيجيبت» أن سلامة وأمن الموظفين والعملاء تأتى على رأس أولويات المؤسسة وأن اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة الأزمات بالبنك في اجتماع دائم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من فرص انتشار الفيروس والتصدي لهذه الأزمة العالمية، مضيفًا: نتابع بشكل لصيق الحالة الصحية للموظف العزيز ونتمنى له نيابة عن جميع العاملين بالبنك الشفاء العاجل.