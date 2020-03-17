"تجنبوا المصافحة".. الأوقاف: مساجدنا مفتوحة وعدم حضور الجماعات جائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، استمرار فتح المساجد، وأداء صلاة الجماعات.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان الثلاثاء، أنه بناء على ما صدر من بيانات متتابعة لعدد من الهيئات العلمية والفقهية وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من جواز الأخذ بالرخصة في الظروف الراهنة في عدم حضور الجمع أو الجماعات بالمساجد، فإنها تؤكد على ذلك، وتراه أولوية للمرضى وكبار السن، ومن أراد الحرص على الجماعة من هؤلاء فلا حرج أن يصلي جماعة بأهله في منزله.

وأشارت إلى أنه يستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد أن يصطحب مصلاه الخاص ما أمكن، وأن يتوضأ في بيته قبل الذهاب إلى المسجد، وأن يلتزم عدم المصافحة والاكتفاء بإلقاء السلام.