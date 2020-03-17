جهاز أكتوبر: لجنة لمعاينة تضرر أسطح المباني من مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلن جهاز أكتوبر الجديدة، تشكيل لجنة لمعاينة الأسطح المتضررة من سوء الأحوال الجوية بقرار من المهندس عادل النجار رئيس تنمية جهاز مدينة أكتوبر الجديدة. وقال النجار، إن تشكيل اللجنة استجابة لشكاوي بعض ساكني المدينة بخصوص تضرر وحداتهم بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد. وأشار إلى اللجنة ستضم نائب رئيس الجهاز لتنفيذ الإسكان، وممثلي إدارتي المرافق وتنفيذ الإسكان بجهاز المدينة وعضوية ممثلي من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وهي جه الإشراف على تنفيذ الوحدات، وذلك لمعاينة الوحدات المتضررة وتكليف الشركات المنفذة بالصيانة العاجلة وبأقرب وقت ممكن.

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