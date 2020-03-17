فيديو لإجراءات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، يوضح فيه إجراءات تعاون القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

وقال الرفاعي، إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أصدر أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتى عين شمس والأزهر.

وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية .