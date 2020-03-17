الحكومة: صور ضحايا كورونا في الشوارع "مفبركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله من صور لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وتم ترويجها على أنهم ضحايا لفيروس كورونا بمصر، هي صور غير حقيقية ومفبركة.

وأوضح المركز - في الانفوجرافيك الذي نشره اليوم الثلاثاء - أن الصور المفبركة تهدف لبث الرعب في قلوب المواطنين وللإيحاء بأن الوضع الصحي فى مصر قد خرج عن السيطرة.

وأكد "أن البيانات المعلنة عن حالات الإصابات هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الواقع الصحي فى مصر بشكل كامل ولا يوجد لدينا ما نخفيه وأن مستشفيات العزل الصحي على أتم الاستعداد لاستقبال أية حالات مصابة حيث يتم العمل مع فيروس كورونا في مصر بمنتهى الجدية وبشفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية".