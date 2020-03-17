شائعات كورونا| حقيقة صورة عربة قطار تحمل فيروس كورونا المُصنع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عصام خضيري وأحمد جمعة:

تتصاعد يومًا تلو الآخر أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) في مختلف دول العالم مُخلفًا وراءه موجة من الخوف وانتشار الشائعات.

ويُفند "الخليج 365"، في سلسلة "تحقق محتوى" مثل هذه الشائعات، من خلال استخدام الأدوات التقنية المتوفرة؛ للتحقق من الصور والأخبار والفيديوهات غير الصحيحة.

شائعة اليوم عن "قطار يجر عربات محملة بفيروس كورونا في ولاية تكساس عام 2019"، مرفق معها صورة لربة قطار مكتوب عليها (COVID-19)، وهو ما تداوله رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع باعتباره مؤامرة أمريكية.. فما صحة هذه الصورة؟

قبل انتشار الصورة على نطاق واسع في مصر، نشرت صفحة "Karen Collins" بحسب موقع "snopes" المهتم بتقصي الحقائق، والتي تُظهر في الصورة صهريج لعربة قطار مكتوب عليها (COVID-19)، كما لو كانت تحمل حمولة من الفيروس المسبب للمرض.

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وفي مصر، تم تداول منشور بكثرة على الفيسبوك محتواه: "انشروا تلك الفضيحة الأمريكية.. شوهد هذا القطار في ولاية تكساس الأمريكية، ولا أحد يعرف ما هذا في شهر سبتمبر ٢٠١٩ يحمل اسم كورونا، وكمان الرقم ١٩ إنها أمريكا يا سادة التي لعبت بالعالم هذا القطار يحمل المواد البيولوجية التي استخدمت في تصنيع الفيروس".

ومن خلال أدوات التحقق، وجدنا تلاعبًا في الصورة، التي تم إضافة اسم الفيروس (COVID-19) بدلًا من اسم صهريج القطار، والتي عادة ما يكون عبارة عن علامات إبلاغ معينة من قبل رابطة السكك الحديدية الأمريكية، والتي تتكون من حرفين إلى أربعة حروف متبوعة بعدد يصل إلى 6 أرقام، والتي تشير إلى ملكية العربة، كما موضح بالصورة المرفقة.

وبحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فقد اشتق الاسم الجديد من اسم الفيروس المتسبب به "كورونا"، وكلمتي "فيروس virus" و"مرض disease"، وإشارة إلى السنة التي ظهر فيها (2019)، حيث كشف عن بدء انتشار المرض في ديسمبر الماضي.

وتسبب فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في انتشار نظريات المؤامرة التي ترمي إلى أن الفيروس من صنع الإنسان، بل وربما يتم إطلاقه عمدًا على السكان العزل، ومنها أن أمريكا صنعت هذا الفيروس لضرب الصين.

وحصد كورونا أرواح أكثر من آلاف الأشخاص حول العالم، الغالبية العُظمى منها في الصين وإيطاليا، وذلك منذ بدأت رحلة انتشاره في نهاية العام الماضي من مدينة ووهان الصينية... والخريطة المرفقة بالأسفل توضح الأعداد.