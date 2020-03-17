بالفيديو.. لحظة مداهمة الداخلية 6 آلاف مركز تعليمي لمخالف تعليق النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يوثق لحظة غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6415 مكان نشاط تعليمي مخالف لقرار تعليق النشاط على مستوى الجمهورية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر بتعليق أنشطتها.

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تأتي الحملات في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.