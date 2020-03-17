محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر بتعليق أنشطتها.
وأسفرت الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6415 مكان نشاط تعليمي مخالف على مستوى الجمهورية.
تأتي الحملات في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة "كورونا".. الداخلية تغلق 6 آلاف مركز تعليمي لمخالفة تعليق النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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