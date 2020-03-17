فريق من الطب الوقائي يطهر مبنى محكمة أسرة الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
بدأ فريق من الطب الوقائي، اليوم الثلاثاء، تعقيم وتطهير مبنى محكمة الأسرة بالكيت كات في الجيزة، فضلًا عن إلغاء التوقيع بالبصمة "الحضور والانصراف" للموظفين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أكد أن الوزارة عكفت على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، للوقاية من فيروس "كورونا".
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