مصر | "الداخلية" تواصل حملاتها للتأكد من إغلاق كافة الأماكن التعليمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تواصل حملاتها للتأكد من إغلاق كافة الأماكن التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية، بشن حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد (6415) مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية.. والتى من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.