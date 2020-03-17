أخبار مصر | وزير الخارجية يلتقي رئيس بوروندي ويسلمه رسالة السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس بوروندي ويسلمه رسالة السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الرئيس البوروندي "بيير نيكرونزيزا"، وذلك في مُستهل جولته الأفريقية التي بدأها بزيارة للعاصمة البوروندية بوجمبورا.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وسلّم الرئيس "نيكرونزيزا" رسالة من الرئيس بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف المصري في هذا الصدد.

وكان قد توجه شكري إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا في مُستهل جولة أفريقية خارجية تشمل كذلك كلاً من جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، وذلك لتسليم رسالة من رئيس الجمهورية إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة.