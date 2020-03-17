أخبار مصر | الأم المثالية بمحافظة بني سويف: "سعيدة بالتكريم .. وبشكر ربنا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأم المثالية بمحافظة بني سويف: "سعيدة بالتكريم .. وبشكر ربنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت زينب محمد، أحد الأمهات المثاليات عن محافظة بني سويف، عن سعادتها للحصول علي لقب الأم المثالية، مشيرة إلي أنها بدأت عملها التطوعي بإنشاء جمعية خيرية لضم الأيتام وكبار السن.

وأكدت الأم المثالية إنها تعمل لخدمة المواطنين في العمل التطوعي منذ 25 عاما، "أنا ترشيحي للقب السنة دي عطائي بعد جهد وتعب من سنين".

وأشارت إلي إنها تقدم خدمات عديدة لكل المحتاجين "إحنا بنقدم الخدمات الي بنقدر عليها لكل المحتاج"

وعلقت علي فوزها بلقب الأم المثالية من وزارة التضامن الإجتماعى " بشكر ربنا علي كل شئ، وسعيدة بالتكريم جدًا".

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وعقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، بمقر الوزارة بالعجوزة.

وأعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة وعددهم 32 علي مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لهذا العام 762 أمًا من أجل الإشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات وأنطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن.

وجاءت شروط إختيار الأم المثالية لعام 2020 تضمنت عدة عناصر منها عطاء الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها، الحرص على القيام بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصًا على توفير جو الأسرى للأبناء.

علي أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود (البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضًا حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنيًا.

