أخبار مصر | برلماني يتقدم ببيان عاجل إلى الحكومة لغلق المطاعم والمقاهي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم ببيان عاجل إلى الحكومة لغلق المطاعم والمقاهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 وتماشيا مع القرارات الأخيرة بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وغلق مراكز الدروس الخصوصية وأماكن التجمعات كمراكز الشباب والأندية وقاعات الأفراح ودور المناسبات.

واعتبر عبدالغني، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات لن تؤتي ثمارها دون اتخاذ قرارات أخرى مكملة لها للتحكم في سلوكيات المواطنين قدر الإمكان والحد من انتشار الفيروس مع العمل على زيادة التوعية بالإجراءات الواجب إتباعها للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس والحد من انتشاره قدر الإمكان، بالإضافة إلى تجنب الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر تطورًا قد تضر بصحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وطالب النائب، الحكومة بسرعة اتخاذ بعض القرارات الهامة، من بينها غلق المطاعم والكافيهات والمقاهي العامة، وجميع أماكن التجمعات فيما عدا السوبر ماركت ومنافذ بيع السلع الضرورية والصيدليات والمرافق العامة، ومعاقبة من لا يلتزم بهذا القرار، بجانب محاولة تقليل الكثافة والضغط في المواصلات العامة عن طريق تقليل زمن الانتظار منعًا لتكدس المواطنين وتسهيل تنقل المواطنين ومنع انتشار العدوى.

كما طالب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإلزام شركات الاتصالات التابعة لها والشركات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم باقات انترنت إضافية وتحسين سرعته تيسيرًا على المواطنين إجراء أعمالهم من المنازل ومنع التجمعات في الكافيهات والأماكن العامة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.