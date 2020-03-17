أخبار مصر | الأم المثالية على مستوى الجمهورية: تطوعت للعمل 17 عاما كمعلمة لذوي القدرات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأم المثالية على مستوى الجمهورية: تطوعت للعمل 17 عاما كمعلمة لذوي القدرات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت وزارة التضامن الإجتماعي السيدة الفاضلة "صفاء مصطفى" لجائزة الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت "صفاء مصطفى" في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، إنها علمت بترشيحها لجائزة الأم المثالية أمس من وزارة التضامن الإجتماعي، وتم ابلاغها اليوم بفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وتابعت "صفاء"، فور علم أبنائي بفوزي بلقب الأم المثالية انتابتهم فرحة عارمة سواء ابني المتزوج او ابنتي "لبنى" وتلقيت التهاني من الأصدقاء والأقارب لفوزي باللقب لهذا العام.

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وأشارت الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، إلى أنها تعمل مدرسة لذوي القدرات الخاصة واخصائية تخاطب وأنها تطوعت للعمل ١٧ عاما في هذا المجال على الرغم أنها حاصلة على درجة الليسانس إلا أنها فضلت هذا المجال لمساعدة ابنتها " لبنى" وتحقق معها أحلامها في مجال الرياضة.

وأضافت "صفاء مصطفى" أن ابنتها لبنى حصلت على ١٨٤ ميدالية منها ١٩ ميدالية دولية رياضية على مستوى العالم كما أنها شرفت بالغناء في حفل افتتاح قناة السويس والعديد من الفاعليات الوطنية لتميزها وتفوقها.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد عقدت صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية وفازت 32 أمًا على مستوى الجمهورية وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وتقدم لهذا العام 762 أمًا وانطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن.