شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الاسكندرية»: تعليق الدروس والقوافل والأمسيات والأفراح والمآتم بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، الثلاثاء، اجتماعًا ضم مديري الإدارات الفرعية لمتابعة أوضاع المساجد ودور المناسبات التابعة لها، في إطار خطة الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ومجابهة فيروس كورونا المستجد.

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وأكد «خشبة» على مديري الإدارات بضرورة متابعة تنفيذ التعليمات عن كثب وضرورة استمرار عمل غرف العمليات للتأكد من تنفيذ التعليمات واستقرار الوضع مشدداً على ضرورة الالتزام بها .

وأشار إلى عدد من التعليمات من بينها تعليق الدروس والقوافل والأمسيات بالمساجد حتى إشعار اخر وعدم السماح بإقامة الأفراح أو المأتم بالمساجد أو دور المناسبات التابعة لها وعدم السماح لأى شخص إلقاء المحاضرات أو الدروس في المسجد وضرورة الالتزام بالوقت المحدد لصلاة الجمعة، وهو 15 دقيقة فقط وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا في الآذان وخطبة الجمعة.

كما شملت التعليمات تعليق عمل المدارس العلمية والقرآنية والمقارئ ومجموعات التحفيظ بالمساجد حتى إشعار آخر ورفع تقارير مستمرة إلى المختصين بالإدارات عن نظافة المساجد وعدم تمكين أي أحد من المبيت في المساجد وعدم السماح بعمل أي صفحة بإسم الاوقاف أو أي مسجد إلا بتصريح من الوزارة ومن يخالف يعرض نفسه للمسائلة القانونية وتكليف المفتشين بتكثيف المرور لمتابعة الأوضاع ورفع تقارير إلى مديري الإدارات بأوضاع المساجد.