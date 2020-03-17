شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يطلق حملة توعوية موسعة للوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الإثنين، حملة توعوية، للأشخاص ذوي الإعاقة، لنشر الوعي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تهدف الحملة إلى تسهيل وصول المعلومات والإجراءات الإرشادية الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في ربوع الجمهورية، وتضمنت الحملة مجموعة فيديوهات باللغة العربية مترجمة إلى لغة الإشارة، تستعرض أعراض فيروس كورونا وكيفية الحماية منه وطرق التعامل مع حالة الإشتباه في الإصابة.

ونشر المجلس ملصقات التوعية باللغة العربية ولغة الإشارة في بعض المصالح الحكومية بالقاهرة الكبرى ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى ذلك، اتخذ المجلس كافة الإجراءات الوقائية داخل مقره الرئيسي، حيث تم تطهير المقر بالكامل وتعقيمه وتعليق الملصقات الإرشادية ونشر فيديوهات توضيحية عبر شاشاته المنتشرة في إدارة خدمة المواطنين لتوعية السادة العاملين بالمجلس والمترددين عليه من المواطنين بطرق الوقاية والحد من إنتشار الفيروس.