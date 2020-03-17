شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمعيات الأهلية» تتخد 5 إجراءات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا بحضور رؤساء الاتحادات الإقليمية بجميع محافظات مصر ورؤساء الاتحادات النوعية لدراسة دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبالغ عددها 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية بجميع قرى ومدن وأحياء محافظات مصر، وذلك انطلاقاً من مشاركة منظمات العمل الأهلي في المساهمة جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد الحضور بالدور الكبير الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التعامل مع الأزمة منذ حدوثها في الصين، وإصدار توجيهاته للحكومة وأجهزة الدولة المختلفة باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي ومكافحة الوباء وتوفير كافة إمكانيات الدولة سواء المادية أو البشرية، وكان أخرها تخصيص 100 مليار جنيه للصرف على خطة مواجهة المرض.

وأشاد الحضور بالتجربة المصرية في التعامل مع اللازمة وهو ما شهدت به منظمة الصحة العالمية .

وبعد المناقشة الواسعة تم الاتفاق على مايلي:

Advertisements

١- مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية بجميع القرى والأحياء والمدن في التوعية بأعراض المرض وطرق الوقاية منه.

٢- قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات بتقديم المساعدات العينية للمواطنين وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً في صور منظفات ومطهرات وغيرها.

٣- مطالبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التعاون مع وزارة الصحة والسكان في تقديم المواد الخاصة بتطهير الأماكن المختلفة.

٤- تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العمالة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات خاصة المرأة وذوي الإعاقة والموظفين الذي يعانون من أمراض مزمنة.

٥- فتح غرف عمليات مركزية بمقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وغرف في المحافظات بالاتحادات الإقليمية لتنسيق جهود منظمات العمل الأهلي في مواجهة الأزمة، والتواصل مع أجهزة الدولة لتنفيذ أي تعليمات أو توجهات يمكن أن تقدمها منظمات العمل الاهلى في المرحلة القادمة.

وأكد الاتحاد أن جميع منظمات العمل الأهلى في حالة استنفار كامل للتعامل مع الأزمة.