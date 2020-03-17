شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. وقف تصدير جميع أنواع الكحول والكمامات لمدة 3 أشهر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الثلاثاء، قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه «كمامات») ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، لافتةً إلى أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.