شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 11 مكرر (و)، أمس الاثنين، قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 640 لسنة 2020، بضم المهندس محمود محرز علي حسانين مستشار رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لتخطيط وإدارة رفع كفاءة المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، بدلًا من المهندس ياسر محمد أحمد المغربي وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة. 11 مكرر و - تامين by Amany Hassan on Scribd

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