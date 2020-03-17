شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الانتخابات التكميلية بدائرة سمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر 11 مكرر، اليوم الثلاثاء، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 29 لسنة 2020، بتأجيل السير في باقي إجراءات العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة، دائرة سمالوط ومقرها مركز غرب سمالوط بمحافظة المنيا. Advertisements وإليكم نص القرار: 11 مكرر ح - تامين by Amany Hassan on Scribd

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