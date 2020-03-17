شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تشهد إعلان فعاليات قرعة الحج بحضور مديري الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من المحافظين، الثلاثاء، إعلان فعاليات قرعة الحج بحضور مديري الأمن.

في بني سويف، شهد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، مراسم قرعة الحج العلنية لمديرية الأمن، بالاستاد الرياضي بمدينة بني سويف.

وأجريت القرعة بواسطة الحاسب الآلى تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحيدة التامة، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1470 فردا، وأسفرت عن فوز 327 فردا بواقع (293+ 34 من كبار السن)، بواقع 42 لبني سويف الجديدة مع بني سويف المجمع، و40 بالفشن، و38 للواسطى، و29 لإهناسيا، و44 لمركز ببا، 26 لمركز بني سويف، و26 لسمسطا، و48 لمركز ناصر، فيما تم وضع 82 اسما في قائمة الاحتياط.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للفائزين، مطالبا إياهم يأن يكونوا واجهة مشرفة وخير سفراء لمصر بصفة عامة ولبني سويف بشكل خاص، ومحملاً إياهم أمانة الدعاء لمصرنا الغالية، بدوام نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه، وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار، سائلا المولى عزوجل أن يهب الجميع حجا مبرورا، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم الحبيب.

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من جانبه، أكد اللواء زكريا صالح مدير الأمن على اهتمام أجهزة وزارة الداخلية بموسم الحج هذا العام بدءاً من التقدم بطلبات الحج بجميع أقسام الشرطة وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله، ومنوها عن تضافر كل الجهود لتحقيق أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهم من كافة النواحي.

وفي الشرقية، شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، مراسم إجراء قرعة الحج لعام 2020، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، تحت إشراف وزارة الداخلية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز، نائبي المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، ووائل الألفي، وكيل مديرية الشباب والرياضة، والعقيد رضا الحسيني، المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية.

وتقدم لقرعة الحج من أبناء الشرقية هذا العام 7 آلاف و130 مواطن، وتبلغ حصة المديرية 1585 مقسمة إلى 160كبار سن و1425 قرعة عامة.

وهنأ محافظ الشرقية، الفائزين بقرعة الحج متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً ،وعودا حميدا لأرض الوطن، وطالب الفائزين بقرعة الحج الدعاء لمصر عند بيت الله الحرام، أن يمن عليها بنعمة الأمن والأمان، والإستقرار ويحفظها من كل مكروه وسوء.

وفي القليوبية، أجرت مديرية أمن القليوبية بحضور اللواءان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وجمال الرشيدى مدير الأمن فيما لم يسمح بحضور المواطنين المتقدمين للقرعه تنفيذا لقرار حظر التجمعات منعا لانتشار عدوى كورونا، وبلغ عدد المتقدمين 5432 والنسبة المخصصة للتأشيرات للمديرية 1207 تأشيرة بنسبة 10% تزكية لكبار السن بعدد 122 تأشيرة، وبلغت قرعة الأقسام والمراكز 1085 والاحتياطى 302.

من جانبه، أشار اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إلى أنه تم عقد لقاء القرعة في مديرية الأمن، بحضور المحافظ وقيادات المديرية وتم اختيار القرعة، فيما لم يتم دعوة المواطنين لأول مرة لإجراء القرعة حرصًا على سلامتهم وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات امنع انتشار أي عدوى، وسيتم ارسال النتائج إلى الأقسام والمراكز الشرطية متضمنة الكشوف النهائية بالأسماء التي تم اختيارها بالقرعة القانونية، كما سيتم إعلانها على موقع المديرية الإلكتروني وعلى موقع وزارة الداخلية وعلى كل متقدم الدخول إلى أي من تلك المواقع لمعرفة النتيجة، ووجه مدير الأمن التحية للفائزين متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفور.