شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تواصل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت القطاعات والهيئات التابعة لوزارة النقل جهودها في أعمال التعقيم والتطهير، حيث استمرت هيئة السكك الحديدية في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته وتطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة والتطهير المستمر للمحطات وتطهير أماكن التجمعات للركاب واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

وواصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات وبث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

وأكدت الوزارة في بيانها استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ وتطهير صالات الوصول والسفر واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات، كما واصلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري السوبرجيت جهودها لتطهير وتعقيم كافة الاتوبيسات وارتداء جميع العاملين المتعاملين مع الجماهير ارتداء الكمامات وتطهير شابياك التذاكر وأماكن الانتظار.

أعمال التعقيم والتطهير لهيئة السكك الحديدية ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أعمال التعقيم والتطهير لهيئة السكك الحديدية ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا