شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: غلق 560 مركزًا تعليميًا و850 حضانة وغرامة للمقاهي المخالفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه منذ علان قمنا باتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، تم غلق 560 مركز تعليمي حتى الآن على مستوى المحافظة، و250 مركز رياضي، وغلق 850 حضانة على مستوى المحافظة وباقي الحضانات بالمحافظة ملتزمة.
وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الثلاثاء، أنه تم شن حملات مكثفة لرفع الشيشة من المقاهي، وتم مصادرة كميات كبيرة من الشيشة، وهناك التزام من أصحاب المقاهي والكافيهات بمنع الشيشة، ومن يخالف يتم غلق المقهى وتوقيع غرامة مالية عليه، مع إغلاق الأسواق الأسبوعية بالمراكز والمدن، وإغلاق الحدائق العامة على مستوى المحافظة، وحظر إقامة أي تجمعات مع تنفيذ قرار تخفيض العمالة بالمحافظة والأحياء، وتم منح إجازة وقائية لـ 60% من العمالة، وتم تفعيل الخطوط الساخنة والمواقع الإلكترونية لتقديم الشكاوى إلكترونيًا.
وأكد محافظ القاهرة، أن هناك حملات مستمرة للرقابة على الأسعار، ومنع ارتفاع الأسعار أو اختفاءها في بعض المناطق.
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