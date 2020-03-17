شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة صور «ضحايا كورونا على الأرصفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الثلاثاء، صحة الصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس «كورونا» في مصر.

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وقال المركز إن الصور المتداولة «غير صحيحة ومفبركة لبث الرعب في قلوب المواطنين وللإيحاء بأن الوضع الصحي في مصر قد خرج عن السيطرة».

وأشار المركز الاعلامي إلى أن البيانات المعلنة عن حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية.

صور مفبركة عن ضحايا فيروس كورونا في مصر

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