شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحرب الكيميائية بالجيش تعقم جامعتي الأزهر وعين شمس لمجابهة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وبدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتى عين شمس والأزهر، وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.

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وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بالدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة في الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس، مشيداً بما لمسه من تعاون فعال ودقة في الأداء من الأطقم المكلفة بتنفيذ المهام المكلفين بها .

وأكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أن القوات المسلحة كعادتها دائماً تبادر بتقديم الدعم الكامل في مواجهة الأزمات التي تواجه الدولة، فيما أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تثمن جهود القوات المسلحة في تقديم الدعم العاجل والمبادرة بعملية التطهير والتعقيم داخل الجامعة حرصاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

وأظهرت عناصر القوات المسلحة خلال عمليات التطهير والتعقيم مدى ما يتمتعون به من كفاءة وإحترافية واستعداد عالى لتنفيذ كافة المهام على أكمل وجه وبذل الجهد من أجل صحة وسلامة شعب مصر العظيم .

تعاون القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تعاون القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تعاون القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا